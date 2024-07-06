Цены на красную икру в России обновили исторический максимум
В России рекордно подорожала красная икра, сообщает «Интерфакс».
По данным издания, один килограмм икры чавычи свежего посола сейчас обойдется в порядка 9-10 тысяч рублей.
Цены на горбуши достигли 7,5 тысячи рублей за один килограмм. При этом пока основные объемы продаж приходятся на прошлогодний товар. По словам главы информагентства по рыболовству Александра Савельева, объективных причин для такого подорожания красной икры в стране нет.
В России стали производить больше черной икры и «обелили» рынок, что положительно сказалось на ценах и привело к повышенному спросу среди россиян, рассказал НСН технолог, основатель компании по производству черной икры А-ИКРА Ярослав Викторов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru