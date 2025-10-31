СМИ: Трамп смягчил позицию по украинскому конфликту
Президент США Дональд Трамп в последние недели резко смягчил тон в отношении Украины. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным СМИ, глава Белого дома «гораздо меньше стремится помогать Киеву» или принуждать его к прекращению конфликта. Недавно Трамп отозвал американскую бригаду из Румынии и отказался предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, эти действия вызывают смятение у союзников в Европе - они не могут предугадать следующий шаг американского президента.
«Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру "через силу", его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников гадать, какая версия политики... в отношении Украины возобладает на следующем этапе», — отмечает Fox News.
Изменение позиции главы Белого дома подтвердила и его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином. Отмечается, что Трамп отказался от жестких требований по Украине и готов к обсуждениям в менее настойчивом тоне.
Ранее президент США заявил о намерении работать совместно с КНР, чтобы попытаться разрешить конфликт России и Украины, пишет 360.ru.
