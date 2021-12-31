«Чёрная икра – кровь из носу!»: Ресторатор рассказал о своём новогоднем столе

Ресторатор также поделился своими ожиданиями на предстоящий 2022 год.

«Ожидания от 2022 года самые радужные. Я уверен, что в новом году коронавирус уже отступит и мы вернёмся к планомерному и серьёзному развитию нашей компании. Уверен, что все наконец-то вздохнут свободно», - резюмировал Гончаров.

Между тем, средняя стоимость красной икры в России в октябре побила исторический рекорд, впервые превысив отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. Остаётся только догадываться, какие ценовые рекорды бьет чёрная икра. Цена самого дорогого и редкого вида деликатеса белужьей чёрной икры варьируется от 10 до 20 тысяч рублей за 100 грамм.

Как отмечала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», цены на икру лососевых рыб к Новому году обычно увеличиваются ещё на 8-10%.

