«Чёрная икра – кровь из носу!»: Ресторатор рассказал о своём новогоднем столе
Основатель сети «Теремок» отметил, что на его праздничном столе может быть и стейк, но обязательный для него продукт - чёрная икра.
Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что традиционно на Новый год покупает банку чёрной икры для своего праздничного стола.
«Моё любимое новогоднее блюдо немножко сложное, конечно – это, к сожалению, чёрная икра. Я просто ее очень люблю. Я беру баночку, покупаю и на Новый год её съедаю. А остальное… Год на год не приходится, но это и гусь, и утка запеченные. Встречаем праздник всегда в семейном кругу и, в общем-то, не любим куда-то уезжать. Традиционно, каждый год – это чёрная икра, вот прям кровь из носу. А все остальное просто по желанию – это может быть вплоть до стейков и пельменей. Какой-то большой такой традиции по блюдам у нас нет», - отметил Гончаров.
Ресторатор также поделился своими ожиданиями на предстоящий 2022 год.
«Ожидания от 2022 года самые радужные. Я уверен, что в новом году коронавирус уже отступит и мы вернёмся к планомерному и серьёзному развитию нашей компании. Уверен, что все наконец-то вздохнут свободно», - резюмировал Гончаров.
Между тем, средняя стоимость красной икры в России в октябре побила исторический рекорд, впервые превысив отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. Остаётся только догадываться, какие ценовые рекорды бьет чёрная икра. Цена самого дорогого и редкого вида деликатеса белужьей чёрной икры варьируется от 10 до 20 тысяч рублей за 100 грамм.
Как отмечала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», цены на икру лососевых рыб к Новому году обычно увеличиваются ещё на 8-10%.
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