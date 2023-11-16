Цены на красную икру упали на 25%

На снижение стоимости, по данным ВАРПЭ, повлиял рост производства на фоне увеличения вылова лососевых. Там уточнили, что за девять месяцев года было произведено 21,1 тысяч тонн икры, это почти в три раза больше, чем за такой же период 2022 года.

Нынешняя лососевая путина стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений, передает РБК. Это привело сначала к снижению цен на саму красную рыбу, а затем и на ее икру.

Решение о повышении налога на вывоз топлива из РФ повлияет на рыболовную отрасль, предупредили ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Принятая правительством мера сделала заправку рыболовных судов значительно дороже. В ВАРПЭ уточнили, что доля топлива в себестоимости рыбы выросла с 30% до 44%, а общие расходы увеличились на 26%.







