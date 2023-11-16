Цены на красную икру упали на 25%
Оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке стали снижаться, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). По данным организации, в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке упала на 25% по сравнению с ноябрем 2022 года. В среднем она стоит 3,5 тысяч рубля за 1 кг оптом. Цены на икру кеты находятся на уровне прошлого года — около 4 тысяч рублей за килограмм. Икру кеты оптовики предлагают и по 3,5 тысяч рубля за 1 кг - на 12% меньше, чем в прошлом ноябре.
На снижение стоимости, по данным ВАРПЭ, повлиял рост производства на фоне увеличения вылова лососевых. Там уточнили, что за девять месяцев года было произведено 21,1 тысяч тонн икры, это почти в три раза больше, чем за такой же период 2022 года.
Нынешняя лососевая путина стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений, передает РБК. Это привело сначала к снижению цен на саму красную рыбу, а затем и на ее икру.
Решение о повышении налога на вывоз топлива из РФ повлияет на рыболовную отрасль, предупредили ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Принятая правительством мера сделала заправку рыболовных судов значительно дороже. В ВАРПЭ уточнили, что доля топлива в себестоимости рыбы выросла с 30% до 44%, а общие расходы увеличились на 26%.
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