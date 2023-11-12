Себестоимость рыбы в России повысится на 26%
Решение о повышении налога на вывоз топлива из РФ повлияет на рыболовную отрасль, предупредили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Об этом пишет РИА Новости.
Налог на вывоз топлива повысится с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Рыбопромышленники попросили Министерство сельского хозяйства освободить отрасль от пошлины.
Принятая правительством мера сделала заправку рыболовных судов значительно дороже. В ВАРПЭ уточнили, что доля топлива в себестоимости рыбы выросла с 30% до 44%, а общие расходы увеличились на 26%.
По данным ассоциации, больше всего подорожает сельдь, мойва, сардина и другая социально значимая рыба.
Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил об отсутствии сигналов от торговых сетей о повышении цен на продукты питания, передает «Радиоточка НСН».
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