Себестоимость рыбы в России повысится на 26%

Решение о повышении налога на вывоз топлива из РФ повлияет на рыболовную отрасль, предупредили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Об этом пишет РИА Новости.

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Налог на вывоз топлива повысится с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Рыбопромышленники попросили Министерство сельского хозяйства освободить отрасль от пошлины.

Принятая правительством мера сделала заправку рыболовных судов значительно дороже. В ВАРПЭ уточнили, что доля топлива в себестоимости рыбы выросла с 30% до 44%, а общие расходы увеличились на 26%.

По данным ассоциации, больше всего подорожает сельдь, мойва, сардина и другая социально значимая рыба.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил об отсутствии сигналов от торговых сетей о повышении цен на продукты питания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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