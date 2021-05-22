Цены на икру в России обновили 10-летний максимум

По данным Росстата, стоимость 1 килограмма лососевой икры в апреле текущего года в рознице оказалась на 30% выше аналогичного периода прошлого года и составила 4,7 тыс. рублей. Таким образом, установлен ценовой рекорд на продукт с 2011 года, сообщает РБК.

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Отмечается, что подорожание икры началось в июне 2020 года. Средний ценник к ноябрю превысил 4 тыс. рублей за килограмм, пишет Газета.ru.

Эксперты рынка подтверждают рост цен на икру. По словам директора по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полины Кировой, поставщики реализуют деликатес по ценам выше прошлогодних на 30%. Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев утверждает, что за оптовые партии приходится платить на 50% больше.

Напомним, в России перед Новым годом упали продажи шампанского, мандаринов и красной икры - в период с 1 по 23 декабря 2020 года в сравнении с таким же периодом прошлого года. Это выяснили аналитики компании «Такском».


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ФОТО: pixabay.com
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