Россияне стали меньше покупать шампанского и красной икры к Новому году
В России упали продажи шампанского, мандаринов и красной икры в период с 1 по 23 декабря 2020 года в сравнении с таким же периодом прошлого года. Это выяснили аналитики компании «Такском».
По их данным, мандарины в этом году в среднем стоят 94 рубля за килограмм, что на 7% выше, чем годом ранее. Продажи этих фруктов упали на 14%.
Шампанское в среднем стоит 410 рублей за бутылку, что на 31% больше, чем в 2019 году, а его продажи упали на 48%, передает RT.
Банка красной икры сейчас стоит примерно 630 рублей. Это больше на 2%, вместе с тем продажи этого продукта упали на 6%.
Специалисты проанализировали более 23 млрд кассовых чеков.
Ранее сообщалось, что в середине осени оптовая и розничная цены красной икры были выше, чем обычно. Главной причиной подорожания эксперты назвали низкий вылов рыб лососевых пород на Камчатке. Ожидалось, что к Новому году цены вырастут еще.
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