Россияне стали меньше покупать шампанского и красной икры к Новому году

В России упали продажи шампанского, мандаринов и красной икры в период с 1 по 23 декабря 2020 года в сравнении с таким же периодом прошлого года. Это выяснили аналитики компании «Такском».

По их данным, мандарины в этом году в среднем стоят 94 рубля за килограмм, что на 7% выше, чем годом ранее. Продажи этих фруктов упали на 14%.

Шампанское в среднем стоит 410 рублей за бутылку, что на 31% больше, чем в 2019 году, а его продажи упали на 48%, передает RT.