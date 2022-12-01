Цены на газ в Европе выросли на 18% за ноябрь

Отмечается, что средние цены за последний месяц осени оказалась ниже аналогичного показателя за октябрь и составили 1259 долларов против 1379. Такие показатели обусловлены ростом стоимости топлива в первой половине октября после инцидента с утечкой газа на трубопроводной системе «Северных потоков» и более активным заполнением европейских подземных хранилищ.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что Европа обвиняет США в энергетическом кризисе и ухудшении ситуации в экономике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

