Цены на газ в Европе выросли на 18% за ноябрь
Цены фьючерсов на газ с поставками в декабре и январе на нидерландском хабе TTF по итогам ноября увеличились на 18% до 1558 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Отмечается, что средние цены за последний месяц осени оказалась ниже аналогичного показателя за октябрь и составили 1259 долларов против 1379. Такие показатели обусловлены ростом стоимости топлива в первой половине октября после инцидента с утечкой газа на трубопроводной системе «Северных потоков» и более активным заполнением европейских подземных хранилищ.
Ранее Wall Street Journal сообщил, что Европа обвиняет США в энергетическом кризисе и ухудшении ситуации в экономике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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