Цены на газ в Европе выросли на 18% за ноябрь

Цены фьючерсов на газ с поставками в декабре и январе на нидерландском хабе TTF по итогам ноября увеличились на 18% до 1558 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Отмечается, что средние цены за последний месяц осени оказалась ниже аналогичного показателя за октябрь и составили 1259 долларов против 1379. Такие показатели обусловлены ростом стоимости топлива в первой половине октября после инцидента с утечкой газа на трубопроводной системе «Северных потоков» и более активным заполнением европейских подземных хранилищ.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что Европа обвиняет США в энергетическом кризисе и ухудшении ситуации в экономике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныГаз
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