Не заменит Россию: Норвегии предрекли неизбежное сокращение добычи газа

Накануне газета Financial Time сообщила, что в Норвегии приостановили выдачу лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений до 2025 года в рамках соглашения между норвежским правительством и левыми политическими силами. Документ, дающий право на реализацию континентального шельфа Норвегии в Арктике, нельзя будет получить пока в Осло работает существующий состав парламента. Авторы издания отмечают, что такое решение противоречит обещаниям властей о намерении помочь в решении энергетического кризиса. Игорь Юшков считает, что Норвегия ни при каких условиях не сможет заменить российский газ.

«Норвегия не сможет полноценно заменить Россию, все что может она уже делает. Европейцы сами виноваты в том, что настолько запугали норвежцев, что те никак не могут решиться, разрабатывать месторождения или нет. Они продолжают запугивать даже сейчас, когда говорят о том, что не отказываются от энергетического перехода. Если они не будут принимать инвестрешения, то добыча газа будет снижаться в ближайшие годы. Месторождения старые, они истощаются. Если они сейчас примут инвестрешение, то первый газ в Европу пойдет через пять-семь лет. Это не быстро», - сказал Юшков.

Он напомнил, что на сегодняшний день Норвегия является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Однако Юшков отметил, что объемы поставляемого «голубого топлива» являются слишком маленькими для увеличения объемов производства.