Не заменит Россию: Норвегии предрекли неизбежное сокращение добычи газа
Европейцы настолько запугали норвежцев, что те никак не могут решиться, разрабатывать им новые месторождения или нет, отметил в эфире НСН аналитик Игорь Юшков.
Если Норвегия не будет разрабатывать новые нефтегазовые месторождения, то в стране неизбежно будет падать уровень добычи газа, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Накануне газета Financial Time сообщила, что в Норвегии приостановили выдачу лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений до 2025 года в рамках соглашения между норвежским правительством и левыми политическими силами. Документ, дающий право на реализацию континентального шельфа Норвегии в Арктике, нельзя будет получить пока в Осло работает существующий состав парламента. Авторы издания отмечают, что такое решение противоречит обещаниям властей о намерении помочь в решении энергетического кризиса. Игорь Юшков считает, что Норвегия ни при каких условиях не сможет заменить российский газ.
«Норвегия не сможет полноценно заменить Россию, все что может она уже делает. Европейцы сами виноваты в том, что настолько запугали норвежцев, что те никак не могут решиться, разрабатывать месторождения или нет. Они продолжают запугивать даже сейчас, когда говорят о том, что не отказываются от энергетического перехода. Если они не будут принимать инвестрешения, то добыча газа будет снижаться в ближайшие годы. Месторождения старые, они истощаются. Если они сейчас примут инвестрешение, то первый газ в Европу пойдет через пять-семь лет. Это не быстро», - сказал Юшков.
Он напомнил, что на сегодняшний день Норвегия является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Однако Юшков отметил, что объемы поставляемого «голубого топлива» являются слишком маленькими для увеличения объемов производства.
«Сейчас они увеличили поставки в Европу, Норвегия теперь является крупнейшим поставщиком газа. В этом году газ дорогой, плюс вся Европа их умоляет побольше поставить... Поэтому они газ перестали закачивать обратно в пласт, нефти стали добывать меньше, но зато газ сэкономили и продают. И денег больше зарабатывают, и политически поддерживают европейцев. Но сильно увеличить таким образом объем производства невозможно, речь там идет про 5-7 млрд кубов. Для сравнения, Россия в прошлом году поставила в Евопу 155 млрд кубов», - указал собеседник НСН.
Кроме того, аналитик рассказал, что Норвегия стремится в будущем вообще отказаться от «нефтегазового настоящего» и перети к «зеленым» энергоресурсам.
«В Норвегии давно ведется дискуссия о том, как жить дальше, как устраивать свою экономику. С одной стороны, у них сильно развита идеология "зеленых" энергоресурсов и сохранения природы. При этом вся эта идеология абсолютно отбивает у них понимание о том, как Норвегия приобрела свой современный вид. Еще до 70-х годов они просто ловили треску. Их считали отсталой страной гастарбайтеров, никто с ней не считался. В 70-х годах с помощью западных компаний они открыли у себя нефтегазовые месторождения и стали современной, богатой страной. Они постоянно призывают отказаться от нефтегазового настоящего, считая его чем-то позорным. Как они собираются поддерживать уровень жизни без нефтегазового комплекса, сказать сложно. Нот этот процесс происходит», - резюмировал Юшков.
Так, Норвегия увеличила объемы добычи углеводородов в связи с приостановкой Россией поставок топлива в ряд стран ЕС. Норвежская компания Equinor стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после существенного сокращения поставок «Газпромом».
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