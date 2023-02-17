Цены на газ в Европе упали ниже $550 за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года
Стоимость газа в Европе опустилась ниже $550 за 1 тысячу кубических метров, такие показатели зафиксированы впервые с августа 2021 года.
По данным лондонской биржи ICE, в ходе торгов цена на топливо снизилась более чем на 5%, пишет RT.
Ранее заместитель гендиректора «Фонда национальной энергетической безопасности» Алексей Гривач рассказал, что Евросоюз подготовился к нынешней зиме: регион сохранил значительные объемы российского газа. Кроме того, в текущем году зима оказалась аномально теплой. Однако Европе будет сложнее подготовиться к следующему холодному сезону, и страны ЕС могут столкнуться с новыми проблемами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru