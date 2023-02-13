Аналитик предрек усугубление энергетического кризиса в ЕС

Страны Евросоюза могут столкнуться с новыми проблемами, заявил заместитель гендиректора «Фонда национальной энергетической безопасности» Алексей Гривач. Его слова передает «Лента.ру».

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Аналитик полагает, что подготовиться к следующей зиме Европе будет сложнее.

Он напомнил, что к этому сезону ЕС подготовился лучше, поскольку обладал значительными объемами российского газа. Кроме того, в этом году зима в Европе аномально теплая, обратил внимание эксперт.

Еще одной возможной причиной будущих проблем Гривач считает возвращение на рынок Китая. Выход экономики КНР из ковидных ограничений подстегнет спрос на энергоносители, объяснил он.

Власти Германии решили ограничить импорт российского сжиженного природного газа, сообщил ранее Bloomberg, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазЕвросоюзЭкономика
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