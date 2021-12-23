Цены на газ в Европе упали ниже $1700
Цены на газ в Европе снижаются на 16%, следует из данных торгов биржи ICE.
По состоянию на 12:40 мск январские фьючерсы на топливо на хабе TTF подешевели до $1697 за 1 тыс. куб. м. При этом на открытии торгов в четверг стоимость тысячи кубометров газа составляла $1823,9.
В начале недели цены на газ в Европе взлетели, пробив отметку в рекордные $2200 за 1 тыс. куб. м. На ситуацию повлияла приостановка компанией «Газпром» транзита в Германию по газопроводу «Ямал—Европа». Однако уже в среду стоимость топлива начала снижаться, на открытии торгов январские фьючерсы потеряли 5%.
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