Цены на газ в Европе упали ниже $1700

По состоянию на 12:40 мск январские фьючерсы на топливо на хабе TTF подешевели до $1697 за 1 тыс. куб. м. При этом на открытии торгов в четверг стоимость тысячи кубометров газа составляла $1823,9.

В начале недели цены на газ в Европе взлетели, пробив отметку в рекордные $2200 за 1 тыс. куб. м. На ситуацию повлияла приостановка компанией «Газпром» транзита в Германию по газопроводу «Ямал—Европа». Однако уже в среду стоимость топлива начала снижаться, на открытии торгов январские фьючерсы потеряли 5%.

