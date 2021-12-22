Цены на газ в Европе на открытии торгов снизились до $2000

По данным лондонской биржи ICE, на открытии торгов цены на топливо с поставкой в январе по индексу нидерландского TTF снизились на 5%.

Днем ранее январские фьючерсы рекордно подорожали: их стоимость последовательно увеличивалась до $1800, $1900, достигла отметки в $2 004 за тысячу кубометров, напоминает Ura.ru. Позже в ходе торгов цена на газ пробила $2200 за 1 тысячу куб. м. и обновила исторический рекорд. К закрытию сессии стоимость тысячи кубометров топлива снизилась почти до $2100, отмечает RT.

