Цены на газ в Европе снизились после рекордного скачка

К конку дня стоимость фьючерса на октябрь достигла 796,1 доллара за тысячу кубометров. Понижение составило 0,8% в сравнении со вчерашними показателями.

Крупнейший хаб TTF в Нидерландах в своем индексе указывает, что сырье на открытии торгов стоило 835,2 доллара за тысячу кубических метров. В течение дня цена поднималась до 963,9 доллара, это рекордные показатели.

Рекордно высокие цены на газ в Европе сыграют России на руку, заявил в эфире НСН депутат Алексей Чепа.

