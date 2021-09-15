Цены на газ в Европе снизились после рекордного скачка
Цена газа в Европе остановилась на уровне 796 долларов за тысячу кубов после скачка до 964. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К конку дня стоимость фьючерса на октябрь достигла 796,1 доллара за тысячу кубометров. Понижение составило 0,8% в сравнении со вчерашними показателями.
Крупнейший хаб TTF в Нидерландах в своем индексе указывает, что сырье на открытии торгов стоило 835,2 доллара за тысячу кубических метров. В течение дня цена поднималась до 963,9 доллара, это рекордные показатели.
Рекордно высокие цены на газ в Европе сыграют России на руку, заявил в эфире НСН депутат Алексей Чепа.
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