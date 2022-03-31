Драги: Поставки российского газа находятся вне опасности
Поставки российского газа в Европу и, в частности, в Италию, после решения принимать оплату в рублях находятся вне опасности. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Марио Драги.
При этом, по его словам, оплата российского газа в рублях – это «технически невыполнимый вопрос», так как по контрактам предусмотрено, что платежи должны осуществляться в долларах и евро.
Премьер Италии также подчеркнул, что поменять базовую валюту непросто. Он отметил, что в Европе давно задумывались над этим, пробуя переделать контракты в долларах, но это не сработало, так как все обмены проходят в одной валюте.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Марио Драги оплату за газ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Путин предрек очередной миграционный кризис в Европе
- Во Франции заявили, что Париж и Берлин не примут условия об оплате газа в рублях
- Минобороны РФ показало переписку сына Байдена по биолабораториям на Украине
- «Спартак»: Защитник клуба Айртон перешел во «Фламенго»
- США объявили о вводе новых санкций против России
- Шольц: Германия отказалась платить за российский газ в рублях
- Актриса Балякина попала в массовое ДТП в Москве
- СМИ: Disney полностью остановит прокат своих фильмов в России
- ЦБ: Международные резервы РФ сократились почти на $40 миллиардов
- Законопроект о правовом статусе ЧВК внесен в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru