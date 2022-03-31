Драги: Поставки российского газа находятся вне опасности

Поставки российского газа в Европу и, в частности, в Италию, после решения принимать оплату в рублях находятся вне опасности. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Марио Драги.

При этом, по его словам, оплата российского газа в рублях – это «технически невыполнимый вопрос», так как по контрактам предусмотрено, что платежи должны осуществляться в долларах и евро.