Драги: Поставки российского газа находятся вне опасности

Поставки российского газа в Европу и, в частности, в Италию, после решения принимать оплату в рублях находятся вне опасности. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Марио Драги.

При этом, по его словам, оплата российского газа в рублях – это «технически невыполнимый вопрос», так как по контрактам предусмотрено, что платежи должны осуществляться в долларах и евро.

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Премьер Италии также подчеркнул, что поменять базовую валюту непросто. Он отметил, что в Европе давно задумывались над этим, пробуя переделать контракты в долларах, но это не сработало, так как все обмены проходят в одной валюте.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Марио Драги оплату за газ.

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ФОТО: РИА Новости
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