Цены на газ в Европе подскочили из-за новостей «Газпрома»
Стоимость газа в Европе в пятницу вечером превысила отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, сообщают РИА Новости.
Ажиотаж на рынке вызвало сообщение, поступившее из «Газпрома» о том, что газовая магистраль из России в Европу «Северный поток» будет приостановлена на трое суток.
Как уточнили в российской компании, это связано с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре после информации из «Газпрома» увеличились сразу на 7,9%, примерно до 2716 долларов, на закрытии несколько скорректировавшись — до 2672 долларов, или роста на 6,2%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ранее глава контрразведки ФРГ обвинил Россию в росте цен на газ.
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