Цены на газ в Европе подскочили из-за новостей «Газпрома»

Стоимость газа в Европе в пятницу вечером превысила отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, сообщают РИА Новости.

Ажиотаж на рынке вызвало сообщение, поступившее из «Газпрома» о том, что газовая магистраль из России в Европу «Северный поток» будет приостановлена на трое суток.

Как уточнили в российской компании, это связано с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».