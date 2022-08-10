СМИ: в Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ

Более 11 тысяч рабочих мест создаст инвестор при строительстве бизнес-парка в Москве

С начала года в Москве оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов

Мэр Москвы утвердил выбранные москвичами названия 22-ух строящихся станций метро

Еще три поликлиники открылись в столице после капремонта

«Мастерская художников» открылась в проекте «Московское долголетие»