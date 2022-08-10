СМИ: в Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ
Самая высокая в Европе цена на газ зафиксированав Нидерландах. Об этом сообщает сайт Energievergelijk.nl.
По данным портала, который специализируется на энергетической статистике, стоимость газа в Нидерландах составляет 28 центов за киловатт-час, то есть голландцы платят примерно 2,76 евро за кубометр голубого топлива - в 11 раз больше, чем в Венгрии.
На втором месте по стоимости газа - Швеция, которая лидировала в июльском рейтинге (2,31 евро за кубометр). ТОП-3 замыкает Дания.
Ранее компания «Газпром» полностью остановила поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra из-за неоплаты в рублях.
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