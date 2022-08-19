Глава контрразведки ФРГ обвинил Россию в росте цен на газ

Глава контрразведки Германии Томас Хальденванг заявил, что Россия якобы распространяет «ложную информацию» о газовом кризисе, передает РИА Новости.

По его словам, Россия использует дезинформацию для разделения немецкого общества.

При этом он отметил, что «российские лица» сейчас целенаправленно распространяют ложную информацию о нехватке газа в Германии. О ком идет речь, он не уточнил.

«Нам нужен газ!»: В Германии заявили о неизбежности запуска «Северного потока-2»

Накануне в Германии вновь призвали запустить «Северный поток-2». Об этом заявил зампредседателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки в интервью объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По словам политика, федеральный министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен сделать все, чтобы у страны было больше энергии,

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:ЦеныРоссийский ГазГермания
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