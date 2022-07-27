Цены на газ в Европе поднялись до отметки $2350 за тысячу кубометров
Цены на газ продолжают расти, прибавляя утром в среду, 27 июля по 100 долларов каждые полчаса, торгуясь на отметке в 2350 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Стоимость топлива резко подскочила после сообщения «Газпрома» о плановом ремонте еще одной турбины газопровода «Северный поток». Прокачка снизится до 20% от проектной мощности и не превысит 33 миллионов кубометров в сутки. В рабочем состоянии окажется лишь одна турбина магистрали. Для возвращения в Россию ранее отремонтированной в Канаде турбины, по сообщению немецкого Siemens Energy, недостаёт таможенных документов.
На этом фоне, цены на газ продолжают расти третий день подряд.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров.
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