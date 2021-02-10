Цены на электронику в России выросли на 20%
С начала 2021 года цены на электронику резко выросли, передают «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Собеседники издания отметили, что с января рост цен составил от пяти до 20 процентов, в зависимости от категории товаров. Подорожание эксперты связывают с мировым дефицитом матриц, карт памяти, дисплеев и других составляющих для производства электронной продукции.
Ритейлеры ожидают восстановление объема импорта электроники в Россию к марту. По их словам, импорт сократился еще в конце прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- В Москве задержаны последователи «Свидетелей Иеговы»
- Документальный фильм «Гунда» о жизни свиньи вошел в шорт-лист «Оскара»
- Цены на электронику в России выросли на 20%
- Опрос: большинство россиян мечтают о романе с предпринимателем или врачом
- Русскоязычных жителей Эстонии сравнили с человеческим мусором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru