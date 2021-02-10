Цены на электронику в России выросли на 20%

С начала 2021 года цены на электронику резко выросли, передают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Собеседники издания отметили, что с января рост цен составил от пяти до 20 процентов, в зависимости от категории товаров. Подорожание эксперты связывают с мировым дефицитом матриц, карт памяти, дисплеев и других составляющих для производства электронной продукции.

Цены на пределе. Россиян снова напугали дефицитом

Ритейлеры ожидают восстановление объема импорта электроники в Россию к марту. По их словам, импорт сократился еще в конце прошлого года.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КомпьютерыЦены
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры