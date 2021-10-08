Цены на билеты в кино увеличатся в 1,5 раза

Цены на билеты в российские кинотеатры обновили шестилетний максимум. На данный момент средняя стоимость билета в кино – 305 рублей. Союз кинематографистов предупреждает, что они увеличатся в 1,5 раза. К Новому году цена достигнет 500 рублей.

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При этом отмечается, что рост цен связан с попыткой кинотеатров отыграть резкое падение доходов из-за COVID-19.

Ранее стало известно о премьерах этой недели в кино. Накануне 25-й фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» вышел в российский прокат. СМИ сообщают, что эта картина станет последней частью франшизы с Крейгом в главной роли.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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