Цены на билеты в кино увеличатся в 1,5 раза
Цены на билеты в российские кинотеатры обновили шестилетний максимум. На данный момент средняя стоимость билета в кино – 305 рублей. Союз кинематографистов предупреждает, что они увеличатся в 1,5 раза. К Новому году цена достигнет 500 рублей.
При этом отмечается, что рост цен связан с попыткой кинотеатров отыграть резкое падение доходов из-за COVID-19.
Ранее стало известно о премьерах этой недели в кино. Накануне 25-й фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» вышел в российский прокат. СМИ сообщают, что эта картина станет последней частью франшизы с Крейгом в главной роли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru