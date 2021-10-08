Цены на билеты в кино увеличатся в 1,5 раза

В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году Названа причина взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе СМИ объединились для системной борьбы с недостоверной информацией в интернете 37% россиян высказались против списка запрещённых для женщин профессий Леониду Куравлеву исполняется 85 лет