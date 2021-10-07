«Комбайнер из Оклахомы». Шнейдеров раскритиковал Крейга в роли Бонда
Давид Шнейдеров перечислил недостатки образа Джеймса Бонда в воплощении актера Дэниэла Крейга.
Дэниэл Крейг является хорошим актером, но персонаж Джеймса Бонда был ближе другим звездам мирового кино, такое мнение высказал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». В четверг, 7 октября, 25-й фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» выходит в российский прокат. СМИ сообщают, что эта картина станет последней частью франшизы с Крейгом в главной роли.
«Для меня, безусловно, лучшие исполнители роли Джеймса Бонда – это Шон Коннери и Пирс Броснан. На мой взгляд, Бонд, в первую очередь должен быть аристократом, лордом, эстетом. Крейг – хороший артист, но это парень с лицом комбайнера из Оклахомы. Его встретишь на улице и пройдешь мимо. Совсем иначе, если посмотришь на Броснана, на статного красавца Шона Коннери. Это, видимо, тенденция – сделать Джеймса Бонда похожим на человека. Мне нравилось, когда Бонд был сверхчеловеком, который был над всем, над схваткой, который мог одинаково легко и красиво убить врага – неслучайно же у него номер 007, дающий право на убийство, – уложить красивую девушку в постель и блистательно носить фрак и смокинг. Я не очень люблю Джорджа Лэзенби (сыграл Бонда в одном фильме 1969 года, - прим. НСН) и очень спокойно отношусь к Дэниэлу Крейгу. Как актер боевиков он хорош, но Джеймс Бонд был всегда был персонажем с колоссальным чувством юмора. Последние фильмы про Бонда были несмешными, фирменный юмор был утерян. Боевики без чувства юмора многое теряют. Да и потом, все-таки уже возраст дает о себе знать», - подчеркнул кинокритик.
Шнейдеров предложил свое видение дальнейшей истории секретного агента.
«Мне кажется, необходим кардинальный ребрендинг франшизы о Бонде, только без женщин и без цветных. Бонд был мужчиной, англичанином, лордом, аристократом и белым, ни в коем случае не цветной женщиной. Невозможно себе представить, чтобы Отелло сыграла белая женщина. Отелло был мавр, а Джеймс Бонд – белый аристократ», - напомнил критик.
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