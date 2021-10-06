Врачи оценили самочувствие киношников в космосе

По его словам, нештатных ситуаций на борту станции нет, все идет по ранее намеченному плану.

Накануне космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находились Пересильд, Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров был успешно запущен с Байконура. Позднее команда корабля успешно перешла на МКС.

