Врачи оценили самочувствие киношников в космосе
Специалисты Центра подготовки космонавтов оценили самочувствие актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые находятся на Международной космической станции (МКС) для съемок фильма «Вызов». Врачи ЦПК оценивают их состояние как нормальное, об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По его словам, нештатных ситуаций на борту станции нет, все идет по ранее намеченному плану.
Накануне космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находились Пересильд, Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров был успешно запущен с Байконура. Позднее команда корабля успешно перешла на МКС.
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