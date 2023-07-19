Цены на бензин в России установили новый рекорд
19 июля 202313:12
Биржевые цены на бензин обновили исторические максимумы, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Топливо марки АИ-92 выросло в цене на 1,89% и стоит 62685 рублей за тонну, АИ-95 подорожало на 1,32% и стоит 68141 рубля за тонну. Эти марки бьют ценовые рекорды десятую сессию подряд.
Также в цене растет дизельное топливо, мазут, авиакеросин и углеводородные газы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru