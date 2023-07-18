Bloomberg: морские перевозки российской нефти упали до минимума с февраля
Объемы экспорта российской нефти по морю достигли минимума с февраля 2023 года, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, по состоянию на 16 июля объемы перевозок сократились до 3,1 миллиона баррелей в сутки. Это на 270 тысяч ниже уровня февраля.
Отмечается, что поставки в азиатские страны снизились до 2,77 миллиона баррелей в сутки.
Россия в марте уменьшила добычу нефти до 500 тысяч баррелей в сутки. Сокращение продлено до конца текущего года.
Цена на нефть марки Brent 13 июля превысила $81 за баррель впервые с конца апреля. Фьючерсы на WTI подорожали до $76,25, передает «Радиоточка НСН».
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