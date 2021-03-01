Цены на бензин в России резко пошли в рост

С конца декабря 2020 года цены на бензин в России постоянно росли на 5-10 копеек в неделю, однако в конце февраля текущего года резко пошли в рост. Об этом, ссылаясь на данные Московской топливной ассоциации, пишет РИА Новости. По имеющейся информации, в период с 24 февраля по 1 марта бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на московских заправках на 11 копеек — до 44,66 рубля и 49,25 рубля за литр соответственно.

За этот же период цена АИ-98 выросла на 17 копеек и составила 55,73 рубля. Помимо бензина подорожало дизельное топливо — стоимость одного литра в среднем на заправках составляет 48,98 рубля.