Цены на бензин в России резко пошли в рост
С конца декабря 2020 года цены на бензин в России постоянно росли на 5-10 копеек в неделю, однако в конце февраля текущего года резко пошли в рост. Об этом, ссылаясь на данные Московской топливной ассоциации, пишет РИА Новости. По имеющейся информации, в период с 24 февраля по 1 марта бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на московских заправках на 11 копеек — до 44,66 рубля и 49,25 рубля за литр соответственно.
За этот же период цена АИ-98 выросла на 17 копеек и составила 55,73 рубля. Помимо бензина подорожало дизельное топливо — стоимость одного литра в среднем на заправках составляет 48,98 рубля.
Между тем, по результатам январских проверок ста случайно выбранных заправок в Москве и Московской области тайные покупатели выявили недолив топлива на каждой пятой из них. Рекордный недолив, при этом, составил более 13% и, в целом, увеличился в зимний период. В то же время цены на бензин стабильно продолжают расти, и средняя цена за литр АИ-92 в январе 2021 года составила 43,28 руб. против 42,69 в январе 2020.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал на пресс-конференции НСН, что по итогам исследования АЗС Москвы и Подмосковья выявлены 5% индивидуальных АЗС с некачественным топливом.
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