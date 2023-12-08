Центробанк заявил о резком спросе россиян на доллары и евро

Издание ссылается на обзор рисков финансового рынка от Центробанка РФ, в котором говорится, что в последний месяц осени граждане РФ купили валюты на 160 млрд рублей - на 40 млрд больше, чем в октябре.

Уточняется, что большинство сделок были осуществлены на бирже, чаще всего россияне покупали токсичные валюты.

Глава отдела доверительного управления инвесткомпании «Солид» Михаил Королюк отметил, что рост спроса, по его мнению, является аномальным.

«Сейчас держать кэш на бирже довольно тревожно, потому что Московская биржа может в любой момент попасть под санкции. И тогда совершенно непонятно, что будет с активами», - указал он.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что оснований для дальнейшего падения рубля нет, до конца года российская валюта будет находиться в диапазоне 90-90+ за доллар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

