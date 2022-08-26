СМИ: в Афганистане ввели запрет на криптовалюты

Талибы (движение «Талибан» — террористическая и запрещенная в РФ организация) ввели в Афганистане запрет на майнинг и использование криптовалют, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника афганской полиции.

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По данным агентства, криптовалюты были запрещены в связи с тем, что некоторые граждане страны стали использовать цифровые активы для хранения средств, а также перевода финансов в другие страны.

Источник Bloomberg утверждает, что полиция задерживает нарушителей запрета и трейдеров, а Центробанк поручил остановить всех обменщиков и бизнесменов с целью «не дать им торговать мошенническими цифровыми валютами».

Ранее операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович заявила, что рынок криптовалют в последний месяц находится в локальном антитренде и биткоин может упасть до новых минимумов, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Zach Copley
ТЕГИ:АфганистанЗапретТалибанКриптовалютаБиткоин
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