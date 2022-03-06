Центробанк: Visa и Mastercard в России продолжают действовать

«Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Виза и Мастеркард, сохранены и полностью доступны. Вы по-прежнему можете пользоваться такими картами на территории России до истечения срока их действия», - сообщил Банк России.

Ранее VISA в своем пресс-релизе и Mastercard заявили о приостановке транзакций на территории России. Об этом сообщают СМИ. В ближайшие дни карты, выпущенные в РФ, прекратят действовать за границей, а открытые в иностранных финансовых учреждениях - в России.

