Центробанк: Visa и Mastercard в России продолжают действовать
Денежные средства на картах Visa и Mastercard в российских банках сохранены и доступны. Банковские карты действительны на территории России до конца срока, говорится в сообщении ЦБ.
«Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Виза и Мастеркард, сохранены и полностью доступны. Вы по-прежнему можете пользоваться такими картами на территории России до истечения срока их действия», - сообщил Банк России.
Ранее VISA в своем пресс-релизе и Mastercard заявили о приостановке транзакций на территории России. Об этом сообщают СМИ. В ближайшие дни карты, выпущенные в РФ, прекратят действовать за границей, а открытые в иностранных финансовых учреждениях - в России.
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