Сбербанк намерен выпустить карту «Мир» с системой UnionPay

«О сроках запуска мы сообщим дополнительно», — отметили в банке.

Работа китайской платежной системы UnionPay поддерживается в 180 странах, пишет Газета.ru

В банке также заверили, что решение Visa и Mastercard приостановить действие карт на территории России не повлияет на работу карт данного формата, выпущенных «Сбербанком». Внутри страны все операции по российским картам банка можно осуществлять: делать переводы по номеру карты, расплачиваться в офлайн-магазинах и в российских интернет-магазинах, снимать наличные. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.

Безопасность и независимость всех платежей в России от иностранных платежных решений обеспечивает отечественная Национальная система платежных карт (НСПК).

Ранее Visa в своем пресс-релизе и Mastercard заявили о приостановке транзакций на территории России. Об этом сообщают СМИ. В ближайшие дни карты, выпущенные в РФ, прекратят действовать за границей, а открытые в иностранных финансовых учреждениях - в России.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени.

