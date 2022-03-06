Сбербанк намерен выпустить карту «Мир» с системой UnionPay
Сбербанк собирается начать выпуск кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay. С ее помощью можно оплачивать покупки и снимать наличные за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк.
«О сроках запуска мы сообщим дополнительно», — отметили в банке.
Работа китайской платежной системы UnionPay поддерживается в 180 странах, пишет Газета.ru
В банке также заверили, что решение Visa и Mastercard приостановить действие карт на территории России не повлияет на работу карт данного формата, выпущенных «Сбербанком». Внутри страны все операции по российским картам банка можно осуществлять: делать переводы по номеру карты, расплачиваться в офлайн-магазинах и в российских интернет-магазинах, снимать наличные. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.
Безопасность и независимость всех платежей в России от иностранных платежных решений обеспечивает отечественная Национальная система платежных карт (НСПК).
Ранее Visa в своем пресс-релизе и Mastercard заявили о приостановке транзакций на территории России. Об этом сообщают СМИ. В ближайшие дни карты, выпущенные в РФ, прекратят действовать за границей, а открытые в иностранных финансовых учреждениях - в России.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени.
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