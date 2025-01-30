Центробанк вдвое повысил требования для квалифицированных инвесторов

Проект нормы были опубликован ЦБ примерно год назад. В регуляторе объяснили, что изменения призваны добиться соответствия размера имущественных требований к квалифицированным инвесторам (они не менялись с 2015 года) с накопленной инфляцией. Также в Банке России подчеркнули, что изменения помогут не допустить «формального признания физических лиц квалифицированными инвесторами», поскольку такие физлица не понимают специфики финансовых инструментов и рисков.

В Центробанке подчеркнули, что такие шаги приведут к тому, что для принимающих осознанные решения инвесторов возможности получения статуса будут расширены.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минфин и Центробанк обсуждают изменения в законодательство для снятия валютных ограничений для инвесторов из недружественных стран.

