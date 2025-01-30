Центробанк вдвое повысил требования для квалифицированных инвесторов
Центробанк на 100% повысил имущественный критерий для квалифицированных инвесторов. Чтобы получить этот статус, объем активов, которыми должен владеть инвестор, теперь не может быть менее 12 млн рублей. С 1 января 2026 года этот показатель удвоится еще раз и составит 24 млн рублей. Сообщение о том, что Минюст России зарегистрировал данное указание, размещено на сайте регулятора.
Проект нормы были опубликован ЦБ примерно год назад. В регуляторе объяснили, что изменения призваны добиться соответствия размера имущественных требований к квалифицированным инвесторам (они не менялись с 2015 года) с накопленной инфляцией. Также в Банке России подчеркнули, что изменения помогут не допустить «формального признания физических лиц квалифицированными инвесторами», поскольку такие физлица не понимают специфики финансовых инструментов и рисков.
В Центробанке подчеркнули, что такие шаги приведут к тому, что для принимающих осознанные решения инвесторов возможности получения статуса будут расширены.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минфин и Центробанк обсуждают изменения в законодательство для снятия валютных ограничений для инвесторов из недружественных стран.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк вдвое повысил требования для квалифицированных инвесторов
- Украина готова обсудить транзит азербайджанского газа в Европу
- В Московской области задержали организатора лжеминирований в Костроме
- В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС
- Утечки мазута из затонувшего танкера у Керченского пролива не обнаружено
- В Краснодарском крае задержан чиновник по делу о краже 105 тысяч тонн песка
- США готовы помочь с отправкой тел россиян после авиакатастрофы
- Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе
- Трамп: Авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал вертолет
- Трамп заявил, что в авиакастрофе в Вашингтоне никто не выжил
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru