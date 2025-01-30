Центробанк вдвое повысил требования для квалифицированных инвесторов

Центробанк на 100% повысил имущественный критерий для квалифицированных инвесторов. Чтобы получить этот статус, объем активов, которыми должен владеть инвестор, теперь не может быть менее 12 млн рублей. С 1 января 2026 года этот показатель удвоится еще раз и составит 24 млн рублей. Сообщение о том, что Минюст России зарегистрировал данное указание, размещено на сайте регулятора.

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Проект нормы были опубликован ЦБ примерно год назад. В регуляторе объяснили, что изменения призваны добиться соответствия размера имущественных требований к квалифицированным инвесторам (они не менялись с 2015 года) с накопленной инфляцией. Также в Банке России подчеркнули, что изменения помогут не допустить «формального признания физических лиц квалифицированными инвесторами», поскольку такие физлица не понимают специфики финансовых инструментов и рисков.

В Центробанке подчеркнули, что такие шаги приведут к тому, что для принимающих осознанные решения инвесторов возможности получения статуса будут расширены.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минфин и Центробанк обсуждают изменения в законодательство для снятия валютных ограничений для инвесторов из недружественных стран.

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ФОТО: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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