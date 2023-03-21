Центробанк ужесточил требования валютных резервов для банков

Банк России утвердил дифференцированные нормативы обязательных резервов в валютах иностранных государств. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

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ЦБ с 1 апреля вводит для всех банков нормативы обязательных резервов в размере 7,5% в валютах недружественных стран и 5,5% - в иных валютах.

Банк России отметил, что обновление дифференцированных нормативов направлено на изменение структуры валютных пассивов банков в пользу валют дружественных государств.

ЦБ ранее обязал российские финансовые организации использовать для передачи данных при переводах внутри страны только отечественные сервисы, пишет НСН.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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