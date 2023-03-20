ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам

Центробанк обязал банки использовать только российские сервисы и для передачи финансовых данных при переводах внутри страны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такой механизм заработает с 1 октября, это позволит обеспечить надежность и безопасность обмена информацией. Данные будут передавать через собственные банковские системы, сервисы сторонних отечественных компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России.