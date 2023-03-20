ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам

Центробанк обязал банки использовать только российские сервисы и для передачи финансовых данных при переводах внутри страны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такой механизм заработает с 1 октября, это позволит обеспечить надежность и безопасность обмена информацией. Данные будут передавать через собственные банковские системы, сервисы сторонних отечественных компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

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Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости докапитализации ряда банков. По её словам, сейчас проводится работа с владельцами этих банков для обеспечения плановой докапитализации в конкретные периоды времени. Набиуллина уточнила, что достаточность капитала необходимо восстановить с учётом послаблений по надбавкам, которые даёт регулятор.

Председатель Центробанка, среди прочего, прокомментировала кризисные события в банковском секторе США – они, по её словам, увеличивают риски для мировой экономики. Хотя, как отмечает НСН, непосредственного влияния на экономику РФ это пока не оказывает, пояснила Набиуллина.

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ФОТО: РИА Новости
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