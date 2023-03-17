Глава Центробанка призвала не хранить деньги дома

Набиуллина признала, что регулятор подавал сигнал о том, что может поднять ставку рефинансирования в случае увеличения проинфляционных рисков.

«Вероятность повышения ставки есть, но это не предопределено», - отметила глава ЦБ.

Ранее, как сообщили НСН, Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США.

