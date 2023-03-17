Глава Центробанка призвала не хранить деньги дома
Хранить деньги дома не стоит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.
По её словам, ряд вкладчиков по-прежнему тянет с открытием счета, так как надеется на возможное повышение Центробанком ключевой ставки.
Набиуллина признала, что регулятор подавал сигнал о том, что может поднять ставку рефинансирования в случае увеличения проинфляционных рисков.
«Вероятность повышения ставки есть, но это не предопределено», - отметила глава ЦБ.
Ранее, как сообщили НСН, Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Жена Зеленского рассказала об уничтожении российских дронов «банкой помидоров»
- Военкомат в Татарстане обратился к совести граждан для «сверки данных»
- Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму
- Индия ограничила срок пребывания в стране российских туристов
- В Крыму выделят землю участникам спецоперации
- Истек срок сдачи оружия жителями Днепропетровской области
- В Белом доме заявили, что вопрос о поставках F-16 Украине не обсуждается
- Росавиация договорилась об обслуживании летних рейсов в аэропортах Турции
- В Петербурге микроавтобус врезался в остановку, пострадали дети
- Путин заявил, что Крымский мост восстановят вовремя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru