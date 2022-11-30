В России назвали последствия отмены программы льготной ипотеки

По ее словам, спрос сократился на все виды нового жилья, однако более дешевое жилье пострадало меньше премиального благодаря программе льготной ипотеки. Пятова отметила, что при отмене программы сойдет на нет развитие российского рынка жилищного строительства. Аналитик назвала льготную ипотеку единственным механизмом, помогающим продавать квартиры в строящихся домах.

Эксперт подчеркнула, что в среднем падение продаж жилья составило от 20% до 70%. Для поддержки сферы строительства при финансовом кризисе и антироссийских санкциях программу льготной ипотеки следует продлить. Пятова заявила, что для развития отрасли необходимо каждый год сдавать в эксплуатацию 120 млн «квадратов» нового жилья, однако для их продажи нужны подходящие условия.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки на квартиры в новых домах после 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

