Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 40 процентов

В сообщении отмечается, что жёсткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока это необходимо «для обеспечения устойчивой стабильности цен».

«Комитет продолжит принимать решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для обеспечения снижения основной тенденции инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе», - говорится в заявлении регулятора.

Ранее Центробанк России объявил об очередном повышении ключевой ставки с 13% до 15% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

