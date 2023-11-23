Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 40 процентов
Комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции повысил учётную ставку с 35% до 40%, сообщает пресс-служба турецкого регулятора.
В сообщении отмечается, что жёсткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока это необходимо «для обеспечения устойчивой стабильности цен».
«Комитет продолжит принимать решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для обеспечения снижения основной тенденции инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе», - говорится в заявлении регулятора.
Ранее Центробанк России объявил об очередном повышении ключевой ставки с 13% до 15% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru