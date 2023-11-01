ФРС США оставила базовую ставку без изменений

Базовая ставка осталась на уровне 5,25-5,5%. Решение совпало с консенсусом аналитиков.

Регулятор допустил, что может продолжить цикл повышения ставки в случае инфляционного давления.

В июле ФРС заявила, что считает дальнейшее повышение ставки уместным. Регулятор подтвердил цель вернуться к уровню инфляции в 2%.

Госдолг США в октябре менее чем за месяц вырос на $500 миллиардов. Американские казначейские облигации упали в цене до 16-летнего минимума, передает «Радиоточка НСН».

