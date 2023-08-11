Центробанк спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2026 года

Санкции против России сохранятся как минимум до 2026 года. Такой прогноз содержится в опубликованном Центробанком проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы.

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Отмечается, что базовый сценарий предполагает, что геополитические условия значительно не изменятся, а санкции сохранятся в прогнозном горизонте. При этом ЦБ прогнозирует замедление роста мировой экономики, что будет ограничивать рост спроса на отечественные товары.

Также Банк России ожидает, что экономика страны вернется к росту в 1,5–2,5% в год в 2026 году.

Ранее, 3 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вышла из кризиса. По его словам, есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Песков подчеркивал, что в российском обществе вызывает гордость то, что страна не провалилась в экономическую и социальную пропасть из-за санкций, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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