Центробанк снижал долларовую долю в резервах по мере нарастания рисков

Банк России дополнительно снижал долю доллара в резервах по мере нарастания геополитических рисков. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина заявила, что Центробанк справится с «экстремальной» ситуацией

Ранее Центробанк также принял решение снизить комиссию для физических лиц, которые покупают иностранную валюту через брокеров.

Теперь комиссия составит 12% вместо прежних 30%.

В ЦБ отметили, что снижение комиссии поможет выровнять условия на рынке и поддержать финансовую стабильность.

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