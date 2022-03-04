Центробанк снижал долларовую долю в резервах по мере нарастания рисков

Канцлер ФРГ провел телефонный разговор с президентом России Руководство Крыма обещает содействие в эвакуации беженцев с Украины Турция не будет закрывать воздушное пространство для российских самолётов Стоимость природного газа в Европе превысила $2400 за тыс. кубометров Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку удобрений на экспорт Rolls-Royce принял решение приостановить поставки машин в Россию