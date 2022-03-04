Центробанк снижал долларовую долю в резервах по мере нарастания рисков
4 марта 202218:52
Банк России дополнительно снижал долю доллара в резервах по мере нарастания геополитических рисков. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Центробанк также принял решение снизить комиссию для физических лиц, которые покупают иностранную валюту через брокеров.
Теперь комиссия составит 12% вместо прежних 30%.
В ЦБ отметили, что снижение комиссии поможет выровнять условия на рынке и поддержать финансовую стабильность.
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4 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru