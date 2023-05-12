Центробанк: рост ВВП во II квартале составит 4,2%
Снижение ВВП России в первом квартале текущего года составило 2,3%, тогда как во втором квартале ожидается рост экономики на 4,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.
Более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности за период январь — март, а также сохраняющаяся минимальная безработица позволяют улучшить прогноз на 2023 год до 0,5-2,0%. Как отмечает регулятор, в 2024 году экономика продолжит восстанавливаться и уже к концу следующего года вернется на уровень четвертого квартала 2021 года.
Напомним, Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Центробанк: рост ВВП во II квартале составит 4,2%
- Маск покинет пост гендиректора Twitter
- Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
- Встречи Джейка Салливана и Ван И продолжались более восьми часов
- Эксперт объяснил перенос Зеленским контрнаступления паникой
- Солист «Би-2» Лева не намерен возвращаться в Россию
- В Госдуме предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
- Женщина убила четырехлетнего ребенка в Москве
- Стало известно о возможной встрече Папы Римского и Зеленского
- MWM: Россия применила неуязвимое оружие по целям в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru