Центробанк: рост ВВП во II квартале составит 4,2%

Более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности за период январь — март, а также сохраняющаяся минимальная безработица позволяют улучшить прогноз на 2023 год до 0,5-2,0%. Как отмечает регулятор, в 2024 году экономика продолжит восстанавливаться и уже к концу следующего года вернется на уровень четвертого квартала 2021 года.

Напомним, Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

