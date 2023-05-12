Центробанк: рост ВВП во II квартале составит 4,2%

Снижение ВВП России в первом квартале текущего года составило 2,3%, тогда как во втором квартале ожидается рост экономики на 4,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.

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Более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности за период январь — март, а также сохраняющаяся минимальная безработица позволяют улучшить прогноз на 2023 год до 0,5-2,0%. Как отмечает регулятор, в 2024 году экономика продолжит восстанавливаться и уже к концу следующего года вернется на уровень четвертого квартала 2021 года.

Напомним, Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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