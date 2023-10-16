Центробанк России не планирует выпуск купюр номиналом 10 тысяч рублей

Заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что введение в оборот купюр номиналом 10 тысяч рублей не планируется, сообщает ТАСС.

Сбербанк получил купюры по 5 и 10 рублей

По его словам, регулятор оценивает экономическую ситуацию в стране и учитывает различные показатели, однако вопрос изменения банкнотного ряда на повестке не стоит.

«Могу сказать, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тысяч рублей не предусмотрен», - заключил Белов.

Ранее Центробанк РФ представил обновлённые банкноты номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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