Центробанк России не планирует выпуск купюр номиналом 10 тысяч рублей

По его словам, регулятор оценивает экономическую ситуацию в стране и учитывает различные показатели, однако вопрос изменения банкнотного ряда на повестке не стоит.

«Могу сказать, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тысяч рублей не предусмотрен», - заключил Белов.

Ранее Центробанк РФ представил обновлённые банкноты номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».