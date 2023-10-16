Центробанк России не планирует выпуск купюр номиналом 10 тысяч рублей
Заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что введение в оборот купюр номиналом 10 тысяч рублей не планируется, сообщает ТАСС.
По его словам, регулятор оценивает экономическую ситуацию в стране и учитывает различные показатели, однако вопрос изменения банкнотного ряда на повестке не стоит.
«Могу сказать, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тысяч рублей не предусмотрен», - заключил Белов.
Ранее Центробанк РФ представил обновлённые банкноты номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru