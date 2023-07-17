Сбербанк получил купюры по 5 и 10 рублей
Купюры номиналом 5 и 10 рублей поступили в кассово-инкассаторские центры Сбербанка Москвы и области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.
Как заявили в кредитной организации, ожидается поступления дополнительных партий в ближайшее время. После этого купюры направят в банковские отделения.
Бумажные пятирублевые купюры не выпускали с 1997 года, вернуться к ним решили после подорожания металла для чеканки монет.
Ранее стало известно о том, что в текущем году Центробанк РФ планирует объявить о запуске в обращение двух модернизированных банкнот — одна тысяча и пять тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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