Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 8%

Центробанк России снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Европейский центробанк повысил базовую ставку впервые с 2011 года

В сообщении говорится, что «текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции».

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем предполагалось в июне», - отметили в Центробанке.

В пресс-службе добавили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься «с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели». Кроме того, будут учитываться «риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%. Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин не исключил её дальнейшего снижения.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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