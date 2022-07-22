Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 8%

В сообщении говорится, что «текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции».

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем предполагалось в июне», - отметили в Центробанке.

В пресс-службе добавили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься «с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели». Кроме того, будут учитываться «риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%. Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин не исключил её дальнейшего снижения.