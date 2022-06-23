В Центробанке допустили снижение ключевой ставки
Ключевая ставка в России может быть снижена, считает первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. Об этом он заявил в ходе Чебоксарского экономического форума.
«ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки», — цитирует Чистюхина РИА Новости.
Первый зампред Банка России отметил, что дальнейшие решения по макроэкономическому показателю будут зависеть от формирования инфляции и инфляционных ожиданий.
Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 9,5%, напоминает Ura.ru. Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ставки на очередном заседании 22 июля, отмечает «Свободная пресса».
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