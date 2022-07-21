Европейский центробанк повысил базовую ставку впервые с 2011 года

Европейский центробанк (ЕЦБ) впервые с 2011 повысил базовую ставку - сразу на 50 базисных пунктов, сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении говорится, что в этой связи процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии с 27 июля 2022 года будут увеличены до 0,50%, 0,75% и 0,00%, соответственно.

В ЕЦБ отметили, что решение было принято с целью «обеспечить возвращение инфляции к своему целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе».

Ранее Центробанк РФ на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты снизил ключевую ставку в России с 11% до 9,5% годовых.

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ФОТО: РИА Новости
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