Европейский центробанк повысил базовую ставку впервые с 2011 года

В сообщении говорится, что в этой связи процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии с 27 июля 2022 года будут увеличены до 0,50%, 0,75% и 0,00%, соответственно.

В ЕЦБ отметили, что решение было принято с целью «обеспечить возвращение инфляции к своему целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе».

Ранее Центробанк РФ на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты снизил ключевую ставку в России с 11% до 9,5% годовых.