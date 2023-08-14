Центробанк РФ проведет внеплановое заседание по ключевой ставке
14 августа 202317:20
Заседание Совета директоров Центробанка России, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки, состоится 15 августа, сообщает пресс-служба регулятора.
«Время публикации решения Совета директоров — 10:30 по московскому времени», - отмечается в сообщении.
Ранее Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на один процентный пункт - до 8,5 годовых. При этом следующее заседание по данному вопросу изначально было запланировано на 15 сентября 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru