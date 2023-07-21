Экс-глава Центробанка Дубинин: Повышение ключевой ставки не укрепит рубль
Ключевая ставка может быть увеличена еще раз при более драматических изменениях, связанных с возможностями бюджета, сказал НСН Сергей Дубинин.
Большинство экспертов считали повышение ключевой ставки предопределенным решением, однако на самом деле оно практически ни на что не повлияет. Об этом НСН заявил экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин.
Ранее Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5%. Вместе с тем совет директоров сообщил, что рассматривал и более радикальные варианты повышения ставки. Отмечается, что ее повышение в дальнейшем более вероятно. Дубинин заявил, что такое решение Банка России было ожидаемым, но не целесообразным.
«Большинство экспертов сходились в том, что это решение предопределено снижением курса рубля на 30 с лишним процентов, произошедшим за последний месяц. Намекали на повышение ключевой ставки и руководители Центробанка. Хотя лично я не вижу в этом большой целесообразности. Не думаю, что рост ключевой ставки окажет реальное воздействие на динамику курса. Стабилизация курса происходит в результате состояния платежного баланса и возможности использовать свободно конвертируемую валюту, прежде всего, доллар и евро, в этих расчетах. Сейчас это не главная расчетная валюта для наших внешнеэкономических, в частности, торговых связей — гораздо более серьезным становится использование юаня. Нет четкой увязки между повышением ключевой ставки и ослабеванием доллара», — сказал Никитин.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, повышение ключевой ставки создаст ряд проблем.
«Оно спровоцирует подорожание кредитов. К тому же, сейчас сложные условия для бизнеса. Полагаю, что усложнять их повышением ставки не стоит. Повторюсь, оно не сильно повлияет на курс рубля и не собьет динамику повышения инфляции, которая, полагаю, в конце года превысит 6%», — добавил бывший глава Банка России.
В заключение собеседник НСН предположил, при каком условии ключевую ставку вновь увеличат.
«Ставку повысят при условии более резких драматических изменений, связанных с возможностями бюджета. Объем необходимых расходов может быть гораздо больше запланированного и на оборону, и на социальную сферу. Если будут собраны достаточные налоговые поступления и проведены заимствования в объеме порядка 4 трлн рублей за год, то бюджет выдержит. Если же нужно будет существенно увеличить расходы, потребуются те же заемные ресурсы в гораздо большем объеме. В этом случае может потребоваться увеличение ключевой ставки», — подытожил он.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышения ключевой ставки до 8,5% годовых может быть недостаточно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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