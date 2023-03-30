Центробанк РФ продлил ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами

Российские депозитарии С 1 апреля 2023 года продолжат вести обособленный учёт прав клиентов на заблокированные активы, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

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В сообщении говорится, что это связано с решением регулятора ещё на шесть месяцев продлить ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами.

Отмечается, что ограничение продлено до 1 октября с целью защитить права и интересы инвесторов и минимизировать их риски.

«Право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется», - указали в пресс-службе.

В Центробанке добавили, что исключение составляют ценные бумаг иностранных эмитентов, которые осуществляют основную деятельность на территории России.

Ранее рынок акций РФ вырос на фоне послания президента, наибольший рост продемонстрировали бумаги финансовых компаний и металлургов, сообщает НСН.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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