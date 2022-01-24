Доллар поднялся выше 78 рублей впервые с апреля прошлого года

Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с апреля 2021 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января

На открытии торгов в понедельник американская валюта подешевела на 19 копеек, до 77,24 рубля, по сравнению с показателями пятницы, пишет «Свободная пресса». Доллар продолжил падение, к 08:00 его курс составлял 77,1 рубля.

Однако позже стоимость валюты на торгах начала расти. По состоянию на 12:06 курс доллара составил 78,06 рубля, отмечает RT.

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