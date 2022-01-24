Доллар поднялся выше 78 рублей впервые с апреля прошлого года
24 января 202212:44
Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с апреля 2021 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
На открытии торгов в понедельник американская валюта подешевела на 19 копеек, до 77,24 рубля, по сравнению с показателями пятницы, пишет «Свободная пресса». Доллар продолжил падение, к 08:00 его курс составлял 77,1 рубля.
Однако позже стоимость валюты на торгах начала расти. По состоянию на 12:06 курс доллара составил 78,06 рубля, отмечает RT.
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24 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru