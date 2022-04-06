Центробанк РФ понизил курс доллара и евро на 7 апреля

Центробанк России понизил курсы американской и европейской валют на 7 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.

В Кремле допустили возврат к долларам и евро при оплате газа

Официальный курс доллара установлен на уровне 82,5962 рубля, что на 75,58 копейки ниже показателя 6 апреля. Официальный курс евро снижен на 112,91 копейки - до 90,5998 рубля.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ограничения Центробанка на операции с иностранной валютой привели к увеличению продаж валюты «с рук».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЦентробанкРубльКурс ЕвроКурс Доллара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры