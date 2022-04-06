Центробанк РФ понизил курс доллара и евро на 7 апреля

Официальный курс доллара установлен на уровне 82,5962 рубля, что на 75,58 копейки ниже показателя 6 апреля. Официальный курс евро снижен на 112,91 копейки - до 90,5998 рубля.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ограничения Центробанка на операции с иностранной валютой привели к увеличению продаж валюты «с рук».